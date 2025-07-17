Роспотребнадзор разработал типовое заявление для тех, чей авиарейс был задержан или отменен

Специалисты Свердловского управления Роспотребнадзора разработали бланк типового заявления о возврате денег за авиабилеты при вынужденном отказе от перелета из-за задержки или отмены рейса.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, заполненное заявление вместе с билетом, содержащим отметку о задержке рейса, и иными указанными в заявлении документами необходимо направить перевозчику или агенту по продаже билетов. Заявление можно подать через форму обратной связи на сайте авиакомпании (по номеру брони билета), через мобильное приложение и иными способами.

За дополнительной консультацией можно обратиться по телефонам, которые указаны здесь.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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