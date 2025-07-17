В Верх-Исетском районе появился новый глава администрации

В администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга произошли кадровые изменения. Вместо Андрея Морозова ее возглавил бывший предприниматель Владимир Лобанов.

Как сообщили «Новому Дню» в мэрии, Владимир Лобанов уже приступил к работе. О том, что Морозов уходит в отставку, «Новый День» сообщил еще 1 июля.

Ранее мэр Алексей Орлов анонсировал «кадровые решения на уровне районов» из-за ненадлежащей уборки улиц. Весной, после замечаний врио губернатора Дениса Паслера из мэрии был уволен замглавы Алексей Бубнов, ответственный за благоустройство. Орлов также грозил главам районов «жесткими решениями», если те не будут справляться с уборкой.

Напомним, это уже второй случай увольнения главы района с начала 2025 года. В январе градоначальник отправил в отставку Владимира Боликова, руководившего Кировским районом.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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