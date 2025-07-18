На выборах губернатора КОИБы используют только в Екатеринбурге

На досрочных выборах губернатора Свердловской области 14 сентября комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будут применяться только в Екатеринбурге.

Как сообщили в пресс-службе областного избиркома, в распоряжении комиссии имеется 501 КОИБ. Один из них планируется оставить в резерве избиркома, а 500 – использовать на участках. Екатеринбурга. Их равномерно распределят между районами города. Причем в пределах одной ТИК будет применяться только один тип КОИБ.

КОИБ-2017 установят на участках Железнодорожного, Орджоникидзевского и Академического районов. В остальных районах Екатеринбурга будут использованы КОИБ-2010.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube