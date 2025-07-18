Средняя зарплата в Екатеринбурге достигла 109 тысяч рублей

По итогам первого полугодия средняя зарплата работников крупных и средних организаций Екатеринбурга составила 109 051 рубль, или 117,3 % к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на директора департамента экономики городской администрации Алексея Прядеина.

Как уже сообщал «Новый День», в целом по Свердловской области средняя заработная плата по итогам первого квартал составила 84 630 рублей в месяц. Это 117,5% к уровню аналогичного периода 2024 года. При этом общий уровень все равно оставался почти на 10 тысяч ниже, чем в среднем по стране.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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