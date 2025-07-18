Врачи спасли жительницу Каменска-Уральского, получившую 10 ножевых ранений

Врачи спасли жизнь женщине из Каменска-Уральского, на которую две недели назад на улице по неизвестной причине набросился с ножом незнакомый ей мужчина. Пострадавшая получила 10 ножевых ранений – в живот, грудь, шею.

Агрессора спугнул мимо проезжающий автомобилист, он же вызвал скорую помощь. Пострадавшую, истекающую кровью, доставили в больницу и сделали срочную операцию. «Хирурги выполнили диагностическую лапаротомию, чтобы осмотреть брюшную полость. К счастью, жизненно важные органы оказались не задеты. Две глубокие раны находились в области шеи, спины, боковой стенки грудной клетки, а также перерезанной оказалась вена левого плеча. Врачи ушили все раны и остановили кровотечение. Женщину уже выписали домой», – рассказали в пресс-службе областного минздрава.

Напомним, нападение произошло утром 3 июля. Жертва – сотрудница одного из магазинов, 40 лет, шла на смену. Преступник – токарь местного предприятия, 36 лет. До нападения несколько дней пил. Его задержали по горячим следам. На вопрос сыщиков, зачем он хотел убить незнакомую женщину, ответил «так получилось». Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). С учётом всех обстоятельств содеянного следствием будет решён вопрос о назначении в отношении фигуранта судебной психолого-психиатрической экспертизы.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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