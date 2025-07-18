российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 18 июля 2025, 12:15 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Мэр Екатеринбурга проведет совещание на пляже

Сегодня глава Екатеринбурга Алексей Орлов проведет выездное совещание на пляже, точнее – на северном берегу Верх-Исетского пруда.
Глава города и его подчиненные обсудят благоустройство зон для спорта и отдыха.
Напомним, сейчас состояние берега пруда далеко от идеала, там даже запрещено купаться. Впрочем, несмотря на запреты, в жаркие дни жители Екатеринбурга все равно устремляются туда.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,