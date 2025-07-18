Мэр Екатеринбурга проведет совещание на пляже

Сегодня глава Екатеринбурга Алексей Орлов проведет выездное совещание на пляже, точнее – на северном берегу Верх-Исетского пруда.

Глава города и его подчиненные обсудят благоустройство зон для спорта и отдыха.

Напомним, сейчас состояние берега пруда далеко от идеала, там даже запрещено купаться. Впрочем, несмотря на запреты, в жаркие дни жители Екатеринбурга все равно устремляются туда.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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