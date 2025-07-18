Разрешение на строительство проблемного дома «Атомстройкомплекса» могут отозвать

Администрация Екатеринбурга инициирует проведение независимой экспертизы проекта дома на улице Раевского, где после рытья котлована появились трещины на асфальте.

Как сообщил телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», об этом заявил жильцам соседней многоэтажки вице-мэр Рустам Галямов.

«Уже сейчас видны проблемы, которые возникли в процессе подготовки «нулевого» цикла, например, расчет шпунтового ограждения котлована. Возможны ошибки в геологических изысканиях. Очевидно, что застройщик должен был сразу переработать проект после подвижки грунтов. Так или иначе, но мы привлекаем независимых экспертов, которые в течение короткого промежутка времени дадут заключение», – рассказал Рустам Галямов. Он не исключил отзыв разрешения на строительства на данном участке.

Напомним, жильцы указывали, что на их дворовой площадке образовались глубокие трещины из-за движения грунта. Строительные работы рядом с многоэтажным домом полностью остановили только 11 июля. Представителей «Атомстройкомплекса» вызвали в мэрию Екатеринбурга.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) после жалоб жителей Екатеринбурга на строительные работы «Атомстройкомплекса» рядом с многоэтажным домом на Раевского, 4.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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