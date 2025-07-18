В минобороны помогли контрактнику, который потерял речь после инсульта

Сдвинулась с мертвой точки история военнослужащего по контракту, который после инсульта из-за бюрократических проволочек не мог уволиться из армии. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.

«Надо отдать должное Минобороны. Они оперативно подключились и в течение суток оформили направление на повторное медосвидетельствование, по итогам которого будет определена судьба военнослужащего», – написал он в телеграм-канале.

Как уже сообщил «Новый День», уволить уральца из армии не могут, потому что он не прошел военно-врачебную комиссию – ВВК, и пройти ее не может, так как, по мнению специалистов, он не долечен. Но какие именно врачи должны его долечить, непонятно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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