Число металлургов в Свердловской области увеличилось: в эти выходные праздник отметят более 80 тысяч человек

Более 80 тысяч металлургов Свердловской области готовятся отметить свой профессиональный праздник. Накануне этого события Свердловскстат опубликовал ключевые показатели отрасли за 2022-2024 годы.

Численность работников в металлургии региона остается одной из самых высоких (82,3 тыс.) и за последний год увеличилась на 1,5 тысячи человек. Вместе с численностью растут и зарплаты. Самый заметный рост в отрасли – именно в доходах работников. Если в 2022 году металлурги получали в среднем 71 тыс. рублей в месяц, в 2023 году – 84,5 тыс., то в 2024 году среднемесячная номинальная зарплата достигла 102 318 рублей.

По данным Свердловскстата, область лидирует в Уральском федеральном округе по объему отгруженной продукции. В 2024 году этот показатель достиг 1 787,1 млрд рублей, что значительно больше, чем в прошлом году.

Празднование Дня металлурга пройдет в предстоящие выходные в нескольких городах области. «Новый День» ранее писал, какие звезды будут выступать на концертах.

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

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