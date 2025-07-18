Суд приостановил деятельность кафе «Версаль» на месяц после массового отравления

Суд приостановил работу кафе «Версаль» на 30 дней из-за нарушений, приведших к массовому отравлению гостей. Об этом сообщила пресс-служба Кировского районного суда Екатеринбурга.

Поводом стали события 11 июля 2025 года, когда десятки посетителей кафе получили отравление, часть из них была госпитализирована. Роспотребнадзор провел расследование, опечатал пищеблок и передал материалы в суд.

Суд установил, что в кафе допущены серьезные нарушения санитарных норм: оборудование не маркировано, нарушена технологическая поточность, не соблюдались условия хранения продуктов. Некоторые сотрудники не имели при себе медицинских книжек и прививочных сертификатов.

На основании этих фактов суд признал ООО «Ричмонд Рест» виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток.

Напомним, что массовое отравление в «Версале» произошло во время банкета выпускников УрГЮУ. Как ранее писал «Новый День», у пострадавших был диагностирован сальмонеллез, 12 человек госпитализированы.

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

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