В восстановленном храме отпраздновали годовщину возрождения (ФОТО)

В храме Александра Невского в Алапаевске отметили год со дня освящения. На праздничную службу пришли местный мэр Денис Толмачев, епископ Алапаевский и Ирбитский Сергий. Храм освятили 18 июля прошлого года. Он был заново построен на набережной Нейвы при поддержке Фонда святой Екатерины по чертежам и образу уничтоженной в советское время святыни.

«Жизнь всегда меняется в положительную сторону, когда где-то есть рядом храм. Здесь рядом жилые дома есть, и шаговая доступность – это очень хорошо. И второй момент, это то, что он настолько красиво сделан, он настолько привлекателен для горожан, для людей, что сюда приходит очень много молодежи, а молодежь – это наше будущее», – сказал епископ Алапаевский и Ирбитский Сергий.

Особое место храм занимает и в жизни молодоженов, на таинство венчания приезжают и из соседних городов. В ближайшее время алапаевский ЗАГС начнет проводить у храма выездные регистрации.

Сейчас настоятель храма отец Владислав активно готовится к осени – в сентябре начинаются занятия в воскресной школе, будут закончены работы в нижнем крестильном храме и идет активная работа над созданием проекта росписи стен и сводов: «В воскресной школе у нас постоянно занимаются 14 ребятишек. Сейчас каникулы, и скоро занятия возобновятся – будет три группы для разных возрастов. Сейчас мы идем к тому, чтобы открыть киноклуб, литературный клуб».

Екатеринбург, Елена Сычева

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