В Алапаевске освятили возрожденный храм Александра Невского (ФОТО)

Сегодня в Алапаевске 3000 человек отпраздновали возрождение храма Александра Невского. Спустя почти сотню лет его построили по образцу утраченной святыни XIX века. Сегодняшнее освящение провели Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, Митрополит Челябинский Алексий и Епископ Каменский и Камышловский Мефодий. После этого верующие прошли крестным ходом вокруг храма.

Храм Александра Невского имеет и большую историю. Первый камень был заложен еще в 1888 году к 900-летию крещения Руси и в память об императоре Александре II, но в 1930 году в храме открыли кинотеатр «Безбожник», а позже вовсе разобрали на кирпичи. В архивах города сохранились фотографии и чертежи утраченной святыни. Именно они легли в основу нового проекта, который и был воплощен в жизнь при поддержке учредителей Фонда святой Екатерины и «Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом». Сегодняшний праздник стал одним из ключевых событий «Царских дней», которые отмечаются в нашей стране ежегодно.

«Алапаевск у меня в сознании связан с трагедией, произошедшей 106 лет назад. Это ссылка, страдания, заключения, смерть... И вдруг появляется место света и жизни, которое не связано с разрушением и злодеянием, место, где построен новый храм. Это новое дыхание, новая страница в жизни Алапаевска. Первое, что ощутил, когда увидел его, – большое чувство радости», – поделился впечатлениями митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Он также отметил, что Фонд святой Екатерины обращается к самым искусным иконописцам, которые расписали уже много храмов в регионе, и стены храма Александра Невского также будут украшены руками этих иконописцев. Кроме того, возрожденный храм получил в подарок уникальную икону Александра Невского от председателя совета Фонда святой Екатерины Игоря Алтушкина, мецената и бизнесмена Андрея Симановского и генерального директора «УЗТМ-Картэкс» Яна Центера. Ее написали сестры Ново-Тихвинского монастыря, а серебряный оклад с топазами, гранатами и шпинелью был изготовлен лучшими ювелирами Урала.

Стоит отметить, что в городе появился не просто храм, а целый православный комплекс с воскресной школой. Благоустроена и прилегающая территория – с площади перед храмом открывается невероятный вид на реку. Напомним, недавно в Екатеринбурге освятили купола и крест домового храма при Свято-Елисаветинской обители, в которой будут ухаживать за умирающими и тяжелобольными.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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