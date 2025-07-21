Уралец получил ожог 10% тела от соприкосновения с борщевиком

33-летний житель Верхней Пышмы обратился в ГКБ № 40 Екатеринбурга, рассказав, что, будучи на покосе, обжегся борщевиком. Врачи диагностировали у него ожог I-II стадий 10% тела.

В пресс-службе минздрава сообщили, что первые местные проявления на коже свердловчанина появились спустя несколько часов после контакта с ядовитым растением. Возникло покраснение, сопровождающаяся нестерпимым жжением, затем появились сыпь и отек окружающих тканей. Фактором, усугубляющим тяжесть поражения, стала солнечная погода, высокая влажность и склонность к аллергии у пострадавшего.

Пять дней понадобилось специалистам-комбустиологам, чтобы полностью локализовать ожоговые раны в области лица и туловища общей площадью около 10%. При лечении использовались современные перевязочные материалы и мази для стимуляции процессов восстановления поврежденных тканей. После курса лечения мужчина был выписан с полным выздоровлением. Следов на коже не осталось.

Добавим, в мае комиссия по законопроектной деятельности правительства одобрила доработанную Минсельхозом инициативу, обязывающую правообладателей земельных участков бороться с инвазивными растениями (чужеродными для данной территории) – в частности, с борщевиком Сосновского. Такая обязанность будет закреплена за собственниками и арендаторами земельных участков, а также за землепользователями и землевладельцами.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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