Хозяев земельных участков законом обяжут бороться с борщевиком

Комиссия по законопроектной деятельности правительства одобрила доработанную Минсельхозом инициативу, обязывающую правообладателей земельных участков бороться с инвазивными растениями (чужеродными для данной территории) – в частности, с борщевиком Сосновского. Документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердили два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.

Такая обязанность будет закреплена для собственников и арендаторов земельных участков, а также землепользователей и землевладельцев, пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

В доработанном проекте вводится термин «опасные виды инвазивных (чужеродных) растений». «Законодатель определяет в качестве основных признаков таких растений их распространение за пределами естественного ареала, а также создание угрозы окружающей среде, жизни и здоровью граждан», – сказал Груздев.

Изначально законопроект был внесен в нижнюю палату группой депутатов «Единой России» (основной автор – Марина Оргеева) 11 октября 2023 г. Он предполагал включение в Земельный кодекс нормы об обязанности собственников земельных участков бороться с инвазивными (чужеродными) растениям.

В пояснительной записке к исходному документу отмечалось, что в перечень инвазивных растений следует включить борщевик Сосновского. Он имеет повышенную репродуктивную способность – одно растение может давать до 20 000 семян и устойчив к неблагоприятным климатическим условиям. Авторы законопроекта отмечали, что «растение вторгается в природные, не нарушенные человеком экосистемы, сводит их биоразнообразие к минимуму».

Правительство, в свою очередь, в проекте депутатов наделялось полномочиями по определению перечня и мероприятий по борьбе с ними. Госдума приняла его в первом чтении 21 февраля 2024 г. В официальном отзыве на законопроект правительства от 21 февраля 2024 г. говорилось о необходимости исключить из него положение о полномочиях правительства устанавливать перечень мероприятий по устранению инвазивных (чужеродных) растений. Это, как следует из отзыва, «ограничит правообладателей земельных участков в выборе способов защиты земель», отмечает газета «Ведомости».

Москва, Елена Васильева

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube