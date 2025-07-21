Новый тренд у подростков – «распятие» на дорожных знаках

Подростки подхватили западный тренд: они взбираются на дорожные знаки и воссоздают позу распятия Христа, считая отраженный свет «божественным сиянием». Все это они снимают на телефон под музыку On Sight американского репера Канье Уэста и выкладывают в социальные сети.

Адвокат Сергей Колосовский рассказал «Новому Дню», что за такие нарушения в первую очередь может грозить ответственность по статье 12.33 КоАП РФ «За повреждение дорожных знаков и создание препятствий в движении». Ответственность наступает с 16 лет, а штраф для граждан составляет от 5 до 10 тысяч рублей. Однако если это приведет к реальному повреждению дорог или другого дорожного имущества, дело может принять более серьезный оборот – вплоть до уголовной ответственности. В таких случаях нарушение переквалифицируют по статье 167 УК РФ, где наказание может достигать лишения свободы на срок до двух лет.

Настоятель Храма на Крови Максим Миняйло дал довольно жесткую оценку новому тренду. «Если это пародия, передразнивание Спасителя – это грех и богохульство. Если бы, не дай бог, в какой-то стране, в том числе и у нас, за веру в Иисуса Христа наказывали или преследовали по религиозному признаку, тогда я бы считал, что эти люди исповедники – то есть они бы открыто и с риском для жизни заявляли о своей вере. Но мы знаем, что в нашей стране таких гонений нет, и быть христианином можно совершенно безболезненно для себя», – передает слова старшего священника храма «Четвертый канал». Также протоиерей отметил, что подлинное крестоношение – это делать добро в своей жизни и бороться со злом.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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