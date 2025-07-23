Мизулина: свердловская школьница повисла на дорожном знаке и упала, сломав челюсть

Девочка-подросток, предположительно из Свердловской области, пыталась повторить новый модный у подростков тренд – повиснуть на дорожном знаке, но неудачно.

Об этом рассказала в телеграм-канале член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. «В Свердловской области школьница сломала челюсть, пытаясь повторить тренд. Сейчас она в больнице. В отношении нее хотят возбудить дело о порче имущества (дорожного знака)», – пишет общественница.

Как уже сообщал «Новый День», уральские подростки подхватили западный тренд: они взбираются на дорожные знаки и воссоздают позу распятия Христа, считая отраженный свет «божественным сиянием». Все это они снимают на телефон под музыку On Sight американского репера Канье Уэста и выкладывают в социальные сети.

Адвокат Сергей Колосовский рассказал «Новому Дню», что за такие нарушения в первую очередь может грозить ответственность по статье 12.33 КоАП РФ «За повреждение дорожных знаков и создание препятствий в движении». Ответственность наступает с 16 лет, а штраф для граждан составляет от 5 до 10 тысяч рублей. Однако если это приведет к реальному повреждению дорог или другого дорожного имущества, дело может принять более серьезный оборот – вплоть до уголовной ответственности. В таких случаях нарушение переквалифицируют по статье 167 УК РФ, где наказание может достигать лишения свободы на срок до двух лет.

Настоятель Храма на Крови Максим Миняйло дал довольно жесткую оценку новому тренду. «Если это пародия, передразнивание Спасителя – это грех и богохульство».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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