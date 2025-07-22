Бывшего гаишника приговорили к 7 годам колонии за помощь в сдаче экзаменов по вождению

Полевской городской суд вынес приговор бывшему начальнику регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД Полевского Юрию Кувикину.

Как сообщили в пресс-службе суда, экс-гаишника признали виновным по 8 эпизодам по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Его приговорили к лишению свободы на 7 лет со штрафом в размере 2 миллиона рублей. Также он лишен права занимать должности на госслужбе сроком на 5 лет. Кроме того, суд лишил его специального звания «майор полиции».

Как уже писал «Новый День», в 2023 году обвиняемый неоднократно получал взятки за то, что позволял курсантам использовать технические средства при сдаче теоретического экзамена на вождение. Гаишника-коррупционера поймали в феврале 2024 года. Изобличили нечистого на руку инспектора сотрудники ФСБ и сыщики управления собственной безопасности свердловской полиции. Обвиняемый был уволен из Госавтоинспекции по отрицательным мотивам.

Полевской, Елена Владимирова

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