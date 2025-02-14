Бывший высокопоставленный гаишник Полевского пойдет под суд за взятки

В Полевском будут судить бывшего начальника регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД, который за взятки помогал получать водительские права.

Как сообщает следственный комитет, в 2023 году обвиняемый неоднократно получал денежное вознаграждение за то, что позволял курсантам использовать технические средства при сдаче теоретического экзамена на вождение. Гаишника-коррупционера поймали в феврале 2024 года. Ему вменяют преступление по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия и бездействие в пользу взяткодателя».

Изобличили нечистого на руку инспектора сотрудники ФСБ и сыщики управления собственной безопасности свердловской полиции, сообщил пресс-секретарь регионального МВД Валерий Горелых. Обвиняемый был уволен из Госавтоинспекции по отрицательным мотивам.

Как ранее писал «Новый День», в июне 2024 года по аналогичным причинам были уволены два высокопоставленных сотрудника ГИБДД в Нижнем Тагиле. Еще одна коррупционная схема в автошколе была вскрыта в Североуральске. Там инспектор давал подсказки своим подопечным на теоретическом экзамене, а во время практического экзамена на вождение делал вид, что не замечает ошибок.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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