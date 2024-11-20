В Североуральске будут судить гаишника, бравшего взятки за помощь в сдаче на водительские права

Североуральский городской суд рассмотрит уголовное дело против бывшего начальника регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД, который помогал курсантам сдавать экзамены на водительские права за 40 тысяч рублей.

По данным следствия, гаишник организовал коррупционную схему вместе со своим знакомым. Подельник подыскивал для него желающих сдать на права за деньги, проживающих не в Североуральске, и был посредником при передаче взятки. Полицейский в свою очередь оказывал помощь «подопечным». При сдаче теоретического экзамена он давал подсказки, постукивая ручкой или покашливая, а во время практического занятия просто не обращал внимания на допущенные при вождении ошибки и ставил положительную оценку в экзаменационном листе, сообщили в областном следственном комитете.

По данным прокуратуры, бывший сотрудник ГИБДД получил взятки от шести курсантов, по 40 тысяч рублей с каждого. Теперь он обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия», а его знакомый – в совершении преступлений по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве за совершение незаконных действий».

«Противоправная деятельность должностного лица была выявлена в ходе реализации оперативной информации оперуполномоченными подразделения собственной безопасности ГУ МВД области. По итогам проведенной служебной проверки сотрудник, закрывший глаза на ранее данную клятву честно служить, был уволен из системы МВД по отрицательным мотивам, а если точнее – за проступок, порочащий честь и служебную репутацию представителя ОВД. В нынешнем году он предпринял попытку через суд восстановиться, однако судебная инстанция согласилась с ранее предоставленными доводами сыщиков УСБ», – прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Североуральск, Ангелина Сергеева

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