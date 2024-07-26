В Нижнем Тагиле уволены со службы два высокопоставленных сотрудника ГАИ

В Нижнем Тагиле со службы уволены начальник регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД города Андрей Торощин и его заместитель Андрей Ветошкин.

Как сообщил глава пресс-службы ГУВД по Свердловской области Валерий Горелых, Торощин уволен приказом ГУВД по Свердловской области, Ветошкин – приказом УВД по Нижнему Тагилу.

Отметим, что в мае этого года УФСБ проводило обыски в РЭО ГИБДД по Нижнему Тагилу. Официальных комментариев по поводу происходившего не поступало. Агентство Ура.ру со ссылкой на собственные источники сообщает, что речь может идти о взяточничестве, связанном с выдачей прав курсантам автошкол без экзаменов.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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