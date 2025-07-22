В России растет число больных деменцией. Гериатр рассказал о профилактике и важных сигналах

Число россиян с деменцией растет и достигло 1,5 миллионов человек, заявил заведующий гериатрическим отделением Александр Шустов. На пресс-конференции в ТАСС в Екатеринбурге он объяснил, почему это происходит, как предотвратить и какие формы деменции можно полностью вылечить.

«Деменция – это всё-таки не диагноз, это состояние, которое вызывается тем или иным заболеванием. Самое удивительное, что некоторые дефициты в теле могут доводить человека до состояния деменции. Самое простое и понятное – дефицит витамина Б12, он может вызывать дементное состояние человека, хотя решается просто: банально попить таблеточки или поставить укольчики. И на глазах человек за месяц-два – был дементным, а станет абсолютно нормальным», – подчеркнул Александр Шустов.

По словам гериатра, существует ряд дефицитов, которые врачи обязательно проверяют у пожилых людей (60+), так как они могут приводить к состояниям, похожим на деменцию. Помимо витамина Б12, это часто дефицит железа и белка. Шустов отметил, что большие улучшения возможны у тех пациентов, которые хотят лечиться и активно действуют.

Эксперт отметил, что число больных будет расти из-за увеличения продолжительности жизни. Хотя медицина помогает жить дольше, повлиять на «среднюю продолжительность мозга» пока сложно. Шустов пояснил, что деменция связана с уменьшением количества нейронов и связей между ними в головном мозге. Ключевой способ профилактики – активное и разнообразное использование мозга, которое к тому же должно вызывать положительные эмоции. Сложные физические практики, такие как танцы, могут быть в профилактике деменции эффективнее, чем чисто когнитивные тренировки (например, разгадывание сканвордов). Деменцию фиксируют редко после 45 лет, чаще после 65, и риск увеличивается с возрастом. Депрессия ускоряет развитие деменции.

Важным сигналом обратиться к неврологу или гериатру Шустов назвал жалобы самого человека на снижение памяти. Деменция – синдром, обычно хронический или прогрессирующий, при котором происходит деградация когнитивных функций (память, мышление, понимание, речь, способность к обучению) за пределами нормы, присущей старению. А гериатр – врач, специализирующийся на здоровье пожилых людей (60+). К нему можно попасть по направлению участкового терапевта.

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

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