Мэр Нижнего Тагила: «Мы находимся на грани запрета кикшеринга»

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что в городе в скором времени могут запретить кикшеринговые самокаты.

«Вместе с начальником межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское», руководителем госавтоинспекции, представителями всех служб, которые участвуют в организации дорожного движения, определили ряд направлений, включая взаимодействие со средствами массовой информации, чтобы усилить профилактические меры, донести до молодых людей понимание необходимости соблюдать правила дорожного движения, потому что трагические случаи происходят из-за безрассудства. Кроме того, мы находимся сегодня на грани запрета кикшеринга на территории Нижнего Тагила», – заявил мэр на внеочередном заседание городской комиссии по безопасности дорожного движения.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в июле в Нижнем Тагиле произошел всплеск ДТП, в которых погибли 8 человек.

Напомним, 20 июля в Нижнем Тагиле 28-летний мужчина на электросамокате с двигателем мощностью 450 Вт сбил 5-летнюю девочку, ребенок попал в больницу. В ГАИ уточнили, что на самокате такой мощности можно ездить только по проезжей части, а не по тротуару, также необходимо иметь водительское удостоверение категории «М» и носить шлем. Однако мужчина об этом не знал. Добавим, что самокат у гонщика был собственный, а не арендованный.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube