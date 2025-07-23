Уральцам разрешат шуметь по ночам, но только в рамках религиозных церемоний

Религиозным объединениям Свердловской области разрешат совершать обряды в то время, когда действуют нормы закона о защите тишины.
Для этого депутаты заксо внесут поправки в действующий закон «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области». Проект изменений уже одобрил профильный комитет.
Как сообщили в пресс-службе заксо, с такой инициативой в адрес врио губернатора Дениса Паслера обратился митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
Напомним, сейчас в регионе требуется соблюдать тишину по будням с 13:00 до 15:00 и с 23:00 до 8:00, выходные и праздничные дни – с 18:00 до 11:00. При этом некоторые религиозные обряды проводятся в ночное время.
Благодаря поправкам такие требования не будут распространяться на богослужения, на совершение других религиозных обрядов и церемоний, если те не противоречат российскому законодательству.
Вопрос будет рассмотрен на заседании заксо 29 июля.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»