Уральцам разрешат шуметь по ночам, но только в рамках религиозных церемоний

Религиозным объединениям Свердловской области разрешат совершать обряды в то время, когда действуют нормы закона о защите тишины.

Для этого депутаты заксо внесут поправки в действующий закон «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области». Проект изменений уже одобрил профильный комитет.

Как сообщили в пресс-службе заксо, с такой инициативой в адрес врио губернатора Дениса Паслера обратился митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Напомним, сейчас в регионе требуется соблюдать тишину по будням с 13:00 до 15:00 и с 23:00 до 8:00, выходные и праздничные дни – с 18:00 до 11:00. При этом некоторые религиозные обряды проводятся в ночное время.

Благодаря поправкам такие требования не будут распространяться на богослужения, на совершение других религиозных обрядов и церемоний, если те не противоречат российскому законодательству.

Вопрос будет рассмотрен на заседании заксо 29 июля.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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