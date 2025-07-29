Религиозным объединениям разрешили нарушать тишину по ночам

Депутаты свердловского заксо отменили ответственность за нарушение тишины и покоя граждан по ночам, если это связано с проведением религиозных обрядов.

Законопроект на пленарном заседании представил министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев. Он рассказал, что поводом для подготовки законопроекта послужило обращение митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, в котором он попросил освободить от ответственности за нарушение ночной тишины организации РПЦ, формально попадающие под действие этого закона.

Министр добавил, что учитывая многообразие направлений вероисповедания среди уральцев, законопроект предусматривает применение этой нормы в отношении всех религиозных объединений, законно работающих на территории Свердловской области.

Напомним, сейчас в регионе требуется соблюдать тишину по будням с 13:00 до 15:00 и с 23:00 до 8:00, выходные и праздничные дни – с 18:00 до 11:00. При этом некоторые религиозные обряды проводятся в ночное время.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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