Тоннель под улицей Куйбышева построят уже в этом году

Управление госэкспертизы Свердловской области одобрило проект обустройства пешеходных тоннеля и моста под улицей Куйбышева. Реализовать проект планируют уже в этом году.

В пресс-службе мэрии напомнили, что подземный переход соединит части набережной вдоль дендропарка и цирка. Длина тоннеля составит 86,4 метра, а моста – 33,4. Рядом появятся скамейки и урны, внутри будут установлены камеры видеонаблюдения. На сводах тоннеля, сделанных из антивандального стекла, развесят историческую информацию с подсветкой. Пол в переходе уложат нескользким гранитом. Лестничные марши оборудуют пандусами.

Также проект подразумевает обновление дорожного полотна, тротуаров и трамвайных путей на Куйбышева. Рабочие уложат 12 тысяч квадратных метров покрытия, еще 15,6 тысячи – займут зеленые насаждения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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