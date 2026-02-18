Улицу Куйбышева частично закроют на 5 месяцев – будут строить тоннель

Специалисты ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» ограничат движение транспорта по четной стороне улицы Куйбышева на участке от улицы 8 Марта до улицы Горького с 1 марта по 1 августа.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано со строительством пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева. Объехать стройку можно будет по улицам 8 Марта, Малышева, Розы Люксембург и Декабристов.

Как уже писал «Новый День», подземный переход соединит части набережной вдоль дендропарка и цирка. Длина тоннеля составит 86,4 метра, а моста – 33,4. Рядом появятся скамейки и урны, внутри будут установлены камеры видеонаблюдения. На сводах тоннеля, сделанных из антивандального стекла, разместят историческую информацию с подсветкой. Пол в переходе выложат нескользким гранитом, лестничные марши оборудуют пандусами.

Екатеринбург, Елена Владимирова

