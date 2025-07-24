На Урале снизились цены на «борщевой набор»

В Свердловской области на этой неделе снизились цены на все овощи, входящие в так называемый борщевой набор.

Как сообщает Свердловскстат, килограмм картофеля подешевел в среднем до 88 рублей, капусты – до 55 рублей, моркови – до 83, свеклы – до 75, лука – до 68.

Неделю назад картошка стоила 93 рубля, капуста – 60, морковь – 85, свекла – 79, лук – 69.

Цены на другие продукты питания за неделю изменились незначительно, за исключением смесей для детского питания и макаронных изделий – они стали дороже на 1-2%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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