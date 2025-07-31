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Четверг, 31 июля 2025, 12:16 мск

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В Свердловской области продолжает дешеветь «борщевой набор»

В Свердловской области продолжает снижаться средняя цена на овощи.

По сообщению Свердловскстата, на этой неделе картофель стоит в среднем 81,5 рубля за килограмм, капуста – 51 рубль, морковь – 80, свекла – 70, лук – 68.

Напомним, неделю назад килограмм картофеля подешевел в среднем до 88 рублей, капусты – до 55 рублей, моркови – до 83, свеклы – до 75, лука – до 68.

При этом на 1% дороже стал сыр. 1 кг в среднем в магазинах предлагают за 1008 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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