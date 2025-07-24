Суд вернул прокурору дело о покушении на убийство 12-летней девочки 15-летним соседом

Городской суд Верхней Пышмы вернул прокурору уголовное дело в отношении подростка, которого обвиняют в покушении на убийство 12-летней девочки.

Как сообщили в пресс-службе суда, ходатайство о возвращении дела было заявлено защитником обвиняемого. Также адвокат просил изменить подсудимому меру пресечения на домашний арест, но суд оставил подростка под стражей.

Как уже писал «Новый День», резонансное преступление произошло в сентябре прошлого года. 15 сентября 12-летняя девочка долго не возвращалась с прогулки. До двух часов ночи ее разыскивали шесть поднятых по тревоге поисковых групп сотрудников полиции и волонтеров. Потом девочку нашли в лесу еле живую, с пробитой камнем головой. Пострадавшей сделали операцию.

По версии следствия, на девочку напал знакомый 15-летний парень, которого она раньше дразнила. «В день трагичных событий при возвращении домой по воле случая они встретились на тропе в поле. Хладнокровно разойтись не получилось. Парень воспользовался сумерками и отсутствием прохожих. Нанесенные ранее обиды, возможно, и побудили его вооружиться попавшимся под руку тяжелым предметом, чтобы осуществить разборку. Хлынувшая кровь не остановила юношу. Упавшую девочку он взял за ноги, оттащил волоком в лесной массив и оставил на произвол судьбы, а сотовый телефон выбросил. Вернувшись в свое жилище, парень переоделся, а когда вскоре пропавшую объявили в розыск, вместе со взрослыми, в том числе с родителями девочки, отправился, словно не при делах, на ее поиски», – рассказал полковник Горелых.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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