15-летний подросток пробил голову камнем 12-летней девочке

В Верхнепышминском районе расследуют уголовное дело о попытке убийства 12-летней девочки. Обвиняемый – 15-летний подросток из того же села.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что 15 сентября девочка долго не возвращалась с прогулки. До двух часов ночи ее разыскивали шесть поднятых по тревоге поисковых групп сотрудников полиции и волонтеров. Девочку нашли в лесу с пробитой головой. Пострадавшей сделали операцию, сейчас она находится в медикаментозной коме под искусственной вентиляцией легких.

Сотрудники полиции установили, что на девочку напал знакомый парень, которого она раньше дразнила. «В день трагичных событий при возвращении домой по воле случая они встретились на тропе в поле. Хладнокровно разойтись не получилось. Парень воспользовался сумерками и отсутствием прохожих свидетелей. Нанесенные ранее обиды, возможно, и побудили его вооружиться попавшимся под руку тяжёлым предметом, чтобы осуществить разборку. Хлынувшая кровь на теле школьницы не остановила юношу. Упавшую девочку он взял за ноги, оттащил волоком в лесной массив и оставил на произвол судьбы, а сотовый телефон выбросил. Вернувшись в свое жилище, парень переоделся, а когда вскоре пропавшую объявили в розыск, вместе со взрослыми, в том числе с родителями девочки, отправился, словно не при делах, на её поиски», – рассказал полковник Горелых.

В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что подростку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетней). Личность фигуранта была установлена в ходе комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведённых как в рамках безвестного исчезновения девочки, так и после ее обнаружения. «С участием обвиняемого осуществлена проверка показаний на месте, в ходе которой он конкретизировал ранее данные им признательные показания. Назначен комплекс судебных экспертиз. Расследование уголовного дела поставлено на контроль Председателем Следственного комитета Российской Федерации», – сообщили в региональном управлении СК России.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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