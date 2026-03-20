Вынесен приговор подростку, до полусмерти избившему 12-летнюю соседку

В Верхней Пышме суд вынес приговор 16-летнему подростку из села Мостовского, который осенью 2024 года напал на 12-летнюю соседку и чуть не убил ее.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, суд признал подростка виновным в покушении на убийство малолетней и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 10 месяцев с отбыванием в воспитательной колонии. Также судом взыскана компенсация морального вреда потерпевшей в размере 1 млн рублей.

Приговор вступит в законную силу в течение 15 суток, если не будет обжалован сторонами.

Как уже писал «Новый День», резонансное преступление было совершено 15 сентября 2024 года. Между подростками ранее были конфликты, и у юноши возник умысел на убийство знакомой девочки. Он вызвался проводить потерпевшую до дома по проселочной дороге.

Дождавшись, когда девочка пройдет вперед, подросток бросил камень ей в голову, а затем начал душить. После этого он нанес лежащей на земле девочке не менее 20 ударов руками и ногами. Затем, подумав, что убил ее, оттащил девочку в лес.

«Согласно заключению эксперта, у потерпевшей обнаружен ушиб головного мозга, вдавленный оскольчатый перелом левой теменной кости, ушибленные раны левой теменной области и лобной области, множественные ушибы, гематомы и ссадины головы, которые составляют комплекс открытой черепно-мозговой травмы и имеют признаки опасности для жизни», – рассказали в прокуратуре.

Начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых добавил, что, когда девочку начали искать родные и односельчане, преступник притворился, что ничего не знает, и искал ее вместе со всеми. Жизнь ей спасла только вовремя оказанная медицинская помощь.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

