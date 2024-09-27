Заключен под стражу подросток, пробивший голову камнем 12-летней соседке

15-летний подросток, который обвиняется в попытке убийства 12-летней девочки, заключен под стражу до 15 ноября.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, 18 сентября Верхнепышминский суд отправил фигуранта под домашний арест, но это решение оспорил прокурор. Также поступила жалоба со стороны защиты потерпевшей. «Рассмотрев в закрытом судебном заседании материалы дела, заслушав мнения сторон, суд апелляционной инстанции отменил постановление Верхнепышминского районного суда, удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении молодого человека меру пресечения в виде заключения под стражу по 15 ноября включительно», – рассказали в суде.

Как уже сообщал «Новый День», преступление было совершено в селе Мостовском 15 сентября. 12-летняя девочка долго не возвращалась с прогулки. До двух часов ночи ее разыскивали шесть поднятых по тревоге поисковых групп сотрудников полиции и волонтеров. Школьницу нашли в лесу без сознания, с пробитой головой. Сейчас она находится в больнице.

Сотрудники полиции установили, что на девочку напал 15-летний сосед, которого она раньше дразнила. В тот вечер они встретились на тропе в поле. Парень воспользовался отсутствием прохожих и ударил девочку камнем по голове, после чего взял ее за ноги, оттащил в лес и оставил на произвол судьбы. Вернувшись домой, он переоделся, а когда девочку пошли искать, как ни в чем не бывало присоединился к группе.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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