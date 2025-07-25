Импорт арбузов и дынь на Урал вырос в 7 раз

Уральские таможенники рассказали о рекордном росте поставок арбузов и дынь. С начала 2025 года в регион ввезли 7260 тонн бахчевых на 300 млн рублей – это в 7 раз больше, чем за тот же период прошлого года.

Основным поставщиком плодов стал Узбекистан. Оттуда на Урал поступило 7 тысяч тонн арбузов и дынь на сумму свыше 280 млн рублей. По сравнению с прошлым годом импорт увеличился в 13 раз по весу и в 9 раз по стоимости.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, бахчевые завозят из Китая – 92 тонны на 12 млн рублей, что вдвое больше, чем год назад. Стоимость китайского импорта при этом выросла втрое. Небольшие партии поступают и из стран Ближнего Востока.

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

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