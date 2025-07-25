российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 25 июля 2025, 11:18 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Импорт арбузов и дынь на Урал вырос в 7 раз

Фото: Уральское таможенное управление

Уральские таможенники рассказали о рекордном росте поставок арбузов и дынь. С начала 2025 года в регион ввезли 7260 тонн бахчевых на 300 млн рублей – это в 7 раз больше, чем за тот же период прошлого года.

Основным поставщиком плодов стал Узбекистан. Оттуда на Урал поступило 7 тысяч тонн арбузов и дынь на сумму свыше 280 млн рублей. По сравнению с прошлым годом импорт увеличился в 13 раз по весу и в 9 раз по стоимости.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, бахчевые завозят из Китая – 92 тонны на 12 млн рублей, что вдвое больше, чем год назад. Стоимость китайского импорта при этом выросла втрое. Небольшие партии поступают и из стран Ближнего Востока.

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Экономика,