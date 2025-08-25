Санврачи напомнили, как правильно выбрать арбуз

В конце августа традиционно начинается сезон арбузов. Специалисты Роспотребнадзора поделились с читателями «Нового Дня», как правильно выбрать вкусный арбуз и при этом не пострадать от нитратов.

«Арбуз можно покупать только в местах санкционированной торговли в целостном виде. Никогда не покупайте части арбуза, не просите продавца сделать надрез – это опасно для здоровья.

Выбирайте арбуз среднего размера (не слишком большой, но и не самый маленький), целый, чистый, с матовой коркой. На корке хорошего плода не должно быть много рубцов и трещин. Земляное пятно (место, на котором арбуз лежал на земле) должно быть одно, ярко-желтого цвета. Постучите: звук должен быть гулким, напоминающим вибрацию.

Продавец должен предоставить товарно-сопроводительные документы.

Перед тем как разрезать арбуз, его необходимо тщательно вымыть. Хранить целый арбуз нужно вдали от прямых солнечных лучей при температуре около +10…+15 ℃ до двух недель. Разрезанный арбуз хранить только в холодильнике (оберните его пищевой пленкой или поместите в герметичный контейнер) не более 3-4 дней», – рассказали в ведомстве.

Ранее «Новый День» сообщал, что импорт арбузов и дынь на Урале увеличился в 7 раз по сравнению с прошлым годом.

Екатеринбург, «Новый День», Егор Акулинин

