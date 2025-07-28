Инфляционные риски остаются. Почему ЦБ снижает ключевую ставку так медленно

Банк России снизил ключевую ставку на два процентных пункта – до 18%. Инфляция в стране, в том числе в Свердловской области, уменьшается с ноября прошлого года. Однако в среднесрочной перспективе проинфляционные риски по-прежнему преобладают, поэтому ЦБ дает осторожный прогноз до конца года.

«Мы видим результат длительного периода высоких ставок: годовая инфляция в России снижается. В июне цены в Свердловской области выросли всего на 0,4%. Многие продукты на прилавках даже стали дешевле, например, яйца, помидоры, сливочное масло, пельмени и колбаса. Снизились цены на бытовую технику и импортные машины – как новые, так и подержанные. Процентные ставки в банках для вкладчиков остаются привлекательными, и люди охотно пополняют депозиты. Только в мае свердловчане добавили на вклады 6 миллиардов рублей», – объясняет начальник Уральского ГУ Банка России Марина Мясникова.

Ситуация в реальном секторе экономики более противоречивая. С одной стороны бизнес продолжает инвестировать в развитие, часто за счет собственных средств. Предприятия продолжают брать кредиты, хотя и не так активно, как в прошлом году. С другой стороны, в производстве и сфере услуг по-прежнему кадровый голод. По данным Росстата, потребность свердловских предприятий в работниках составляет порядка 46 тысяч человек. Однако опросы ЦБ показывают, что в последнее время острая нехватка рабочих рук немного сократилась.

«Решение о снижении ключевой ставки сегодня – закономерный шаг. Инфляция постепенно замедляется, сбережения растут, спрос на кредиты становится более сбалансированным, и экономика выходит из состояния перегрева. В то же время проинфляционные риски по-прежнему преобладают, и это требует осторожности в дальнейших решениях по ключевой ставке. Они будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий», – прокомментировала Марина Мясникова.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube