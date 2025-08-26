российское информационное агентство 18+

Свердловчане стали меньше откладывать денег после снижения ключевой ставки

Жители Свердловской области не спешат пополнять свои банковские счета на фоне снижения максимальных ставок по вкладам. По данным Банка России, в июне 2025 года общий объем средств, размещенных на депозитах физических лиц в регионе, приблизился к 1,5 триллиона рублей. Однако уже в июле эта сумма сократилась на 26,2 миллиарда рублей и осталась на уровне 1,472 триллиона рублей. В этот же период регулятор принял решение о снижении ключевой ставки с 20% до 18%.

Сейчас ставки по вкладам в Свердловской области достигают 17%. Однако пока в стране сохраняются проинфляционные риски, Центробанк дает осторожный прогноз до конца года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

