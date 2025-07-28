Нарколог объяснил, как надо правильно сокращать часы продаж алкоголя

Общественная палата выступила с предложением сократить часы продажи алкоголя – так, как это было в советское время. Специалисты в области лечения зависимостей считают, что это правильная инициатива. Однако нужно действовать постепенно.

«В Российской Федерации в целом достаточно высокий процент смертности людей трудоспособного возраста от заболеваний, ассоциированных с алкоголем. Это болезни и ЖКТ, и сердечно-сосудистой системы. В стране достаточно высокий объем потребления алкогольных напитков вообще, поэтому я поддерживаю меры, способные снизить этот показатель, так как люди не будут ходить за добавкой. Это очень важный момент в том числе в социальном ключе: люди уже находятся в состоянии алкогольного опьянения, идут в магазин – и у них начинаются разные приключения», – отметил главный нарколог Минздрава России в УрФО Антон Поддубный.

По его словам, постепенное сокращение часов продажи не приведет к тому, что люди начнут закупать алкоголь впрок. «Оппоненты, конечно, скажут, что будет больше суррогата, незаконный оборот вырастет, что будут закупать больше, чем планировали, и так далее. Поэтому и важно, чтобы изменения были постепенными, а не резкими. Чтобы люди привыкали к новому времени продажи. Небольшие риски есть, но в общей популяции мы добьемся снижения потребления алкоголя», – добавил собеседник агентства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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