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Понедельник, 28 июля 2025, 12:34 мск

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Двое детей погибли на пожаре в Асбесте (ФОТО)

Фото ГУ МЧС по Свердловской области

Пожар в многоквартирном доме в Асбесте унес жизни двух маленьких детей – девочки 4 лет и мальчика 5 лет. По оперативной информации, возгорание началось со второго яруса детской кровати.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, матери детей в момент пожара не было дома. В данный момент с ней работают психологи МЧС России. Причину пожара устанавливают специалисты испытательной пожарной лаборатории – назначена пожарно-техническая экспертиза.

Самостоятельно из подъезда эвакуировались 10 человек. На месте работали 14 сотрудников и 5 единиц спецтехники.

Асбест, Елена Владимирова

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