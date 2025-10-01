В Асбесте будут судить мать, дети которой погибли на пожаре

В Асбесте будут судить 23-летнюю местную жительницу, которую обвиняют в причинении смерти по неосторожности – двое ее маленьких детей в июле погибли на пожаре.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, 28 июля женщина оставила газовую зажигалку на виду у детей – 4-летнего сына и 3-летней дочери, а сам ушла из дома. В ее отсутствие дети начали играть с зажигалкой и подожгли кровать. В квартире начался пожар, и оба ребенка задохнулись от угарного газа.

Асбест, Елена Владимирова

