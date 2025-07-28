В мэрии появится еще один первый замглавы Екатеринбурга

В администрации Екатеринбурга готовится кадровая реформа. В местную думу поступили поправки в устав города, позволяющие ввести еще одну должность первого заместителя главы.

В пояснительной записке указано, что изменения обусловлены «объективной необходимостью оптимизации структуры исполнительно-распорядительного органа в условиях значительного увеличения объема и сложности задач в сфере градостроительной деятельности, транспорта и развития инфраструктуры». Добавим, что сейчас за эти направления отвечает вице-мэр Рустам Галямов. В нынешней структуре администрации есть только один пост первого замглавы города – его занимает Игорь Сутягин, который курирует вопросы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

Внесение изменений в городской устав обязательно проходит через публичные слушания. Они назначены на 15 августа. После слушаний документ рассмотрит Екатеринбургская дума.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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