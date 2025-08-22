Депутаты одобрили реформу мэрии: в Екатеринбурге появится второй первый вице-мэр

Екатеринбургские депутаты одобрили поправки в устав города, позволяющие ввести вторую должность первого заместителя главы. Новый администратор будет отвечать за сферы градостроительства и транспорта. Сейчас эти вопросы курирует вице-мэр Рустам Галямов.

Голосование за пакет поправок проходило на внеочередном заседании комиссии по муниципальному самоуправлению. Причем депутаты с трудом собрали кворум – присутствовали пять членов комиссии из восьми, к ним присоединился вице-спикер Михаил Матвеев с правом решающего голоса.

По словам директора департамента кадровой политики Елены Хазовой, изменения в структуре администрации не повлекут за собой бюджетные расходы. В мэрии по-прежнему останется восемь заместителей главы, но двое будут иметь больше полномочий. Напомним, сейчас единственную должность первого вице-мэра занимает Игорь Сутягин, который занимается управлением муниципальным имуществом и земельными вопросами.

Против поправок выступил Константин Киселев. Он заявил, что кадровая реформа проводится в непонятной спешке и перебивает в городе повестку предстоящих губернаторских выборов. Но его никто не поддержал. Решение комиссии было принято большинством голосов. С большой долей вероятности, поправки будут одобрены на пленарном заседании Екатеринбургской думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube