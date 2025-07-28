Автор книги «Петровы в гриппе и вокруг него» приедет на фестиваль «Красная строка»

Организаторы ежегодного книжного фестиваля в Екатеринбурге «Красная строка» назвали еще одного хедлайнера. Им станет современный прозаик Алексей Сальников, известный по роману «Петровы в гриппе и вокруг него».

На фестивале он презентует свою новую книгу «Заметает», куда вошло большинство поэтических текстов, написанных в 2000-2020-х годах.

Как уже писал «Новый День», «Красная строка» пройдет с 22 по 24 августа в Историческом сквере. Хедлайнерами станут также Дарья Донцова, автор детективов, издаваемых в мягкой обложке, и писатель Евгений Водолазкин, известный по романам «Лавр» и «Авиатор».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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