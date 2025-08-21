Завтра в Екатеринбурге стартует книжный фестиваль «Красная строка»

В Екатеринбурге с 22 по 24 августа пройдет III Международный фестиваль книг «Красная строка». Мероприятие состоится в Историческом сквере, там уже устанавливают палатки для торговли и площадки для выступлений. Участие примут более 150 изданий, которые представят свои новинки на ярмарке. Как ранее писал «Новый День», хедлайнерами фестиваля объявлены писатели Евгений Водолазкин, Дарья Донцова, Анна Матвеева и другие.

Зрителей ждут лекции, презентации книг, музыкальные выступления и творческие мастер-классы. Книжная ярмарка на Урале проходит уже в третий раз: в прошлом году она собрала более 60 тысяч посетителей. Организатором мероприятия стал Евгений Горенбург, он же является генеральным продюсером ежегодного фестиваля Ural Music Night.

Екатеринбург, Егор Акулинин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube