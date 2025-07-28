В Академическом районе скоро появится своя прокуратура

В Академическом районе готовится к открытию районное отделение прокуратуры. Об этом «Новому Дню» рассказали местные жители. В доме на Академика Парина, 35, уже появилась соответствующая вывеска. Но в самих помещениях еще идет ремонт.

В феврале 2025 года в Академическом открылся районный суд – это первое здание суда, построенное с нуля, в новейшей истории России. Как отмечал ранее председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, следом за судом в Академическом районе будут созданы отделения и других органов власти – такие как прокуратура, МВД и Пенсионный фонд.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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