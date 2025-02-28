Академический районный суд приступил к работе

Сегодня, 28 февраля, приступил к работе Академический районный суд Екатеринбурга. Как сообщили в пресс-службе облсуда, сегодня коллектив Академического суда впервые собрался вместе, судьи и работники аппарата обустраиваются на своих рабочих местах, техники заканчивают последние работы по запуску информационных табло. При этом суд полностью готов к приему граждан, желающих подать документы или исковые заявления в суд.

Председатель суда Сергей Савинов с утра провел совещание, на котором обсудил основные вопросы с заместителями и судьями. Уже работает сайт суда, на котором размещена информация о судьях – федеральных и мировых, о режиме работы суда, территориальной подсудности. Все назначаемые к рассмотрению дела будут отображаться во вкладке «судебное делопроизводство». Также у суда уже есть страница в социальной сети ВКонтакте, на которой оперативно будут размещаться новости, связанные с работой суда.

Как уже сообщал «Новый День», 19 февраля состоялась торжественная церемония открытия суда. Событие стало знаковым для страны: Академический районный суд – первый в современной России, созданный с нуля, а не путем реорганизации старых судов. Теперь жителям нового района не придется далеко ездить, если потребуется защитить свои законные права. Среди почетных гостей на открытии были губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, председатель комитета Государственной думы по законодательству Павел Крашенинников.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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