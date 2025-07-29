На Урале упразднили поселок, где 4 года назад собирались добывать золото

Заксобрание Свердловской области упразднило поселок Шайтанский Рудник, который входил в состав города Нижняя Салда.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, «на территории поселка Шайтанский Рудник (площадью 32,77 га) не имеется постоянно проживающего населения, жилых домов, объектов торговли, объектов производственной, инженерно-технической и социальной инфраструктур».

Интересно, что еще в 2021 году в поселке ходили слухи о том, что здесь могут начать добычу золота. «Как нам удалось выяснить, бурение скважин осуществляется в непосредственной близости от уже упомянутых нами золотодобывающих приисков демидовских времён, а глубина шурфования (от 20 до 250 метров) позволяет догадываться о промышленной разработке золотоносных месторождений», – писал местный портал «Городской вестник».

Нижняя Салда, Елена Владимирова

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