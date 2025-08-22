На Урале строят фабрику для производства 4,5 т золота (ФОТО)

В Свердловской области 22 августа запустили самый крупный за всю историю региона проект по добыче и переработке золота.

Как сообщил в телеграм-канале врио губернатора Денис Паслер, в 2029 году рядом с Нижней Салдой появится золотоизвлекательная фабрика, которая будет перерабатывать 3 миллиона тонн руды в год в целях производства 4,5 тонны золота.

Для доставки руды к предприятию построят железнодорожную ветку грузооборотом более 1 миллиона тонн в год. Собственный парк из 250 вагонов позволит инвестору, компании «Полиметалл», автономно управлять перевозкой руды. Инвестиции в проект – более 45 миллиардов рублей.

Сейчас в Нижней Салде строится вахтовый городок для будущих работников фабрики.

Как уже сообщал «Новый День», в конце июля этого года был упразднен поселок Шайтанский Рудник, который входил в состав города Нижняя Салда. Несмотря на то, что еще в 2021 году в поселке ходили слухи о том, что здесь могут начать добычу золота, к 2025 году там никого не осталось – население разъехалось, магазины закрылись.

Нижняя Салда, Елена Владимирова

