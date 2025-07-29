Прокуратура проверит законность взимания платы за фотосессии в дендропарках

Свердловская прокуратура начала проверку по поводу дополнительных платных услуг в дендропарках Екатеринбурга. В июне на входе в парки на улицах Первомайской и 8 Марта появилось объявление, что для проведения профессиональных фотосессий на территории зеленой зоны требуется абонемент (1 день – 1000 рублей, 1 месяц – 5000 рублей). Новое правило возмутило городских фотографов.

На жалобы горожан обратил внимание депутат Госдумы Андрей Альшевских. В соцсетях парламентарий пояснил, что администрация дендропарков официально нигде не публиковала приказ о необходимости платы за фотосессии, а «объявления на заборе» никакой юридической силы не имеют. Также депутат заявил, что не понимает, как руководство парков будет выяснять, была ли фотосъемка коммерческой или нет. Альшевских направил запрос в прокуратуру Свердловской области, после чего надзорный орган начал проверку.

Добавим, что к платным услугам администрация дендропарков также отнесла групповые экскурсии, тренинги, массовые спортивные тренировки и другие коммерческие активности.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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