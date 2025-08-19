Прокуратура признала незаконным взимание платы за фотосессии и тренинги в парках

Прокуратура назвала взимание платы за фотосессии в дендропарках нарушением прав граждан, сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Как ранее писал «Новый День», в июне этого года на входе в парки на улицах Первомайской и 8 Марта появилось объявление о том, что для проведения профессиональных фотосессий на территории зеленой зоны требуется абонемент (1 день – 1000 рублей, 1 месяц – 5000 рублей). Новое правило возмутило городских фотографов: снимать нельзя было даже на мобильный телефон.

Администрация дендропарков пояснила, что, по их мнению, проведение фотосессий приводит к снижению эстетической, культурной и образовательной ценности зеленой зоны.

Свердловская областная прокуратура, проведя проверку, признала приказ руководителя дендропарка о взимании платы за фотосессии и иные мероприятия незаконным, директору вынесено соответствующее представление.

Екатеринбург, Егор Акулинин

