На Среднем Урале частично ограничили мобильный интернет

В Свердловской области вводят временное ограничение и замедление мобильного интернета. Это делается для усиления безопасности, сообщает телеграм-канал «Антитеррор Урал».

«В условиях, когда услуги мобильной связи работают нестабильно, рекомендуем пользоваться проводным интернетом или Wi-Fi, заранее продумывать маршруты движения с помощью офлайн карт, а также рассмотреть возможность альтернативных способов оплаты, не зависящих от интернета», – говорится в сообщении.

По данным сервиса Downdetector, в минувшие сутки жалобы на отключения интернета поступали из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Новоуральска, Лесного, Березовского, Нижней Туры.

Напомним, предыдущие ограничения мобильного интернета в Екатеринбурге вводились на время проведения выставки «Иннопром», а также 9 мая на празднование Дня Победы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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